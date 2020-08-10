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Протести у Білорусі після виборів: Тихановська закликала силовиків зупинити насильство

Протести у Білорусі після виборів: Тихановська закликала силовиків зупинити насильство

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Головний опонент чинного президента Білорусі Олександра Лукашенко - Світлана Тихановська - звернулась до громадян та силовиків Республіки, після проведення в країні, 9 серпня, президентських виборів. Про це пише УНН із посиланням на звернення Тихановської, яке опубліковало видання Tut.by.

“Я хочу попросити міліцію і війська пам’ятати про те, що вони частина народу. І попросити своїх виборців — запобігайте провокаціям, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства”, — сказала вона.

“Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити”, — звернулася із закликом Світлана Тихановська.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. О 20:00 неділі (співпадає з часом Києва) виборчі дільниці були зачинені. У деяких білоруських містах правоохоронці почали затримувати людей, які після закінчення виборів залишились поблизу виборчих дільниць. Раніше видання “Радыё Свабода” повідомляло, що у Мінську після завершення голосування на президентських виборах площу Незалежності оточили, всі виходи на неї були закриті.

Перед цим були оприлюднені результати національного екзитполу. Так, згідно цих даних, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, коли за основного опонента — Світлану Тихановську — лише 6,8%. Проте згодом у Тихановської оголосили про перемогу в першому турі на деяких виборчих дільницях. За інформацією закордонних спостерігачів, результати екзитполів за кордоном показали у Тихановської понад 81% голосів.

В ніч на 10 серпня в містах Білорусі розпочались масові протести та сутички з силовиками. Правоохоронці, зокрема співробітники ОМОНу (АМАПу), затримували людей, використовували світлошумові гранати, водомети та резинові кулі для розгону протестувальників. В окремих містах силовики опустили щити та не заважали діям протестувальників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК Білорусі назвав підсумкову явку на виборах президента: проголосувало понад 84% людей

На посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху “Говори правду” Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тихановська і голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень.

Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.

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