Держсекретар США: вибори в Білорусі не були вільними і справедливими
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео висловив стурбованість тим, як були проведені президентські вибори в Білорусі. За словами дипломата, вони не були вільними і справедливими. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану пресслужбою Держдепу США.
“Сполучені Штати глибоко стурбовані проведенням президентських виборів в Білорусі 9 серпня, що не були вільними і справедливими. Жорсткі обмеження можливості кандидатів балотуватися на виборах, заборона на присутність місцевих незалежних спостерігачів на виборчих дільницях, застосування тактики залякування щодо кандидатів від опозиції, а також затримання мирних протестувальників і журналістів затьмарили процес (голосування — ред.)”, — йдеться в заяві Помпео.
Держсекретар США висловив жаль, що спостерігачі ОБСЄ/БДІПЛ не отримали своєчасного запрошення для спостереження за голосуванням.
“Ми закликаємо білоруський уряд поважати права всіх білорусів на участь в мирних зібраннях, утримуватися від застосування сили і звільнити незаконно затриманих. Ми рішуче засуджуємо триваюче насильство щодо протестуючих і затримання прихильників опозиції, а також відключення Інтернету для обмеження можливості білорусів обмінюватися інформацією про вибори і демонстрації”, — продовжив Помпео.
Повідомляється, США підтримує незалежність і суверенітет Білорусі, а також прагнення білоруського народу до демократичного і заснованого на процвітанні майбутнього.
“Для досягнення цих цілей уряд Білорусі має справою довести свою відданість демократичним процесам і дотриманню прав людини”, — резюмував Держсекретар.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно якому переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.
У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Прітицького в Мінську стався вибух, у результаті якого загинув один з протестувальників. Повідомлялося, що учасники протесту пустили в хід "коктейлі Молотова" та почали зводити барикади.
За попередніми офіційними підрахунками, на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.