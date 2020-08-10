Як розганяли протести після виборів у Білорусі: хронологія та фото нічних подій

Майже відразу після закриття виборчих дільниць 9 серпня о 20:00 (збігається з часом Києва) ЗМІ Білорусі почали масово повідомляти про проблеми зі зв’язком, сайти основних білоруських ЗМІ, станом на ранок 10 серпня, досі не працюють. Основна комунікація йшла через месенджери, соціальні мережі (Twitter, Facebook) та телефоном з людьми з місця подій.

Масові протести в Білорусі почалися ввечері неділі, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими виграв чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, що вийшли на вулиці Мінська.

Співробітники ОМОНу (АМАПу) почали жорстко зустрічати протестувальників. Спочатку, близько 21:30, портал Tut.by повідомив про затримання силовиками людей, що залишились біля виборчих дільниць після завершення виборчого процесу. Приблизно у цей самий період видання “Радыё свабода” повідомило, що у Мінську правоохоронці оточили центральну площу міста.

Після 22:00 на пресконференції в штабі Світлани Тихановської — основного конкурента Лукашенко — повідомили, що на трьох ділянках в Мінську Тихановська набрала більше голосів, ніж чинний президент республіки, що суперечить офіційній інформації ЦВК.

Вже за півгодини почала з’являтись інформація, що ОМОН застосував спочатку світлошумові гранати, а потім і гумові кулі з водометами проти протестувальників.

Сутички з силовиками відбувались і в інших містах Білорусі. Так, наприклад, у містах Ліда та Жодино повідомлялось, що співробітники ОМОНа опустили щити та не заважали діям протестувальників. Коли у Новополоцьку між протестувальниками та силовиками фіксувались сутички.

Під час протестів демонстранти не боялися ОМОНу, вони охоче вступали в протистояння: відповідали силовикам камінням, пляшками і фаєрами.

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Офіційних даних щодо постраждалих — немає. Співробітники лікарень відмовляються казати інформацію щодо поранених. Проте судячи з фотографій вже зрозуміло, що поранення від дій правоохоронців лише у столиці отримали десятки людей: хтось поранений гумовими кулями, в інших — пробиті голови. Як мінімум одну людину збив автозак.

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Сам Лукашенко — зник і не робив ніяких заяв під час протестів. Аналогічним чином діяла його пресслужба. У МВС республіки спочатку відкидали застосування спецзасобів, проте згодом визнали це та додали, що подробиці нададуть зранку. Зокрема, посеред ночі у МВС Білорусі повідомили, що зберігають контроль над ситуацією з протестами.

Голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина обіцяла надати попередні підсумки голосування близько 02:00 10 серпня, проте повідомила це куди пізніше.

Під ранок протести в містах Білорусі почали вщухати, проте в опозиційних Telegram-каналах лунали заклики виходити на протести в інші дні, зокрема, сьогодні, 10 серпня.

Станом на 01:00 ночі 10 серпня правозахисники повідомляли про 120 затриманих в день виборів у Білорусі. Скільки затриманих наразі — невідомо.

Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.