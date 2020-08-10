Протести у Білорусі після виборів: МВС країни заявило про контроль над ситуацією

Перед цим були оприлюднені результати національного екзитполу. Так, згідно цих даних, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, коли за основного опонента — Світлану Тихановську — лише 6,8%. Проте згодом у Тихановської оголосили про перемогу в першому турі на деяких виборчих дільницях. За інформацією закордонних спостерігачів, результати екзитполів за кордоном показали у Тихановської понад 81% голосів.

В ніч на 10 серпня в містах Білорусі розпочались масові протести та сутички з силовиками. Правоохоронці, зокрема співробітники ОМОНу (АМАПу), затримували людей, використовували світлошумові гранати, водомети та резинові кулі для розгону протестувальників. В окремих містах силовики опустили щити та не заважали діям протестувальників.

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