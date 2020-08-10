Как разгоняли протесты после выборов в Беларуси: хронология и фото ночных событий

Почти сразу после закрытия избирательных участков 9 августа в 20:00 (совпадает со временем Киева) СМИ Беларуси начали массово сообщать о проблемах со связью, сайты основных белорусских СМИ, по состоянию на утро 10 августа, до сих пор не работают. Основная коммуникация шла через мессенджеры, социальные сети (Twitter, Facebook) и по телефону с людьми с мест событий.

Массовые протесты в Беларуси начались вечером воскресенья, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым выиграл действующий президент республики Александр Лукашенко. Примерно в 21:00 люди начали постепенно выходить на улицы. Официальных данных правоохранителей республики нет, однако белорусские СМИ писали о тысячах людей, вышедших на улицы Минска.

Сотрудники ОМОНа (АМАПа) начали жестко встречать протестующих. Сначала, около 21:30, портал Tut.by сообщил о задержании силовиками людей, которые остались у избирательных участков после завершения избирательного процесса. Примерно в этот же период издание "Радыё Свабода" сообщило, что в Минске правоохранители оцепили центральную площадь города.

После 22:00 на пресс-конференции в штабе Светланы Тихановской - основного конкурента Лукашенко - сообщили, что на трех участках в Минске Тихановская набрала больше голосов, чем действующий президент республики, что противоречит официальной информации ЦИК.

Уже через полчаса начала появляться информация, что ОМОН применил сначала светошумовые гранаты, а затем и резиновые пули с водометами против протестующих.

Столкновения с силовиками происходили и в других городах Беларуси. Так, например, в городах Лида и Жодино сообщалось, что сотрудники ОМОНа опустили щиты и не мешали действиям протестующих, тогда как в Новополоцке между протестующими и силовиками фиксировались столкновения.

Во время протестов демонстранты не боялись ОМОНа, они охотно вступали в противостояние, отвечали силовикам камнями, бутылками и файерами.

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Официальных данных о пострадавших - нет. Сотрудники больницы отказываются говорить информацию о раненых. Однако судя по фотографиям уже понятно, что ранения от действий правоохранителей только в столице получили десятки людей: кто-то ранен резиновыми пулями, у других - пробитые головы. Как минимум одного человека сбил автозак.

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Сам Лукашенко - исчез и не делал никаких заявлений во время протестов. Аналогичным образом действовала его пресс-служба. В МВД республики сначала отвергали применение спецсредств, однако впоследствии признали это и добавили, что подробности предоставят утром. В частности, среди ночи в МВД Беларуси сообщили, что сохраняют контроль над ситуацией с протестами.

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина обещала предоставить предварительные итоги голосования около 2:00 10 августа, однако сообщила это куда позже.

Под утро протесты в городах Беларуси начали утихать, однако в оппозиционных Telegram каналах звучали призывы выходить на протесты в другие дни, в частности, сегодня, 10 августа.

По состоянию на 01:00 ночи 10 августа правозащитники сообщали про 120 задержанных в день выборов в Беларуси. Сколько задержанных пока - неизвестно.

Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.