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МВС Білорусі повідомило про першого загиблого в ході протестів

МВС Білорусі повідомило про першого загиблого в ході протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. МВС Білорусі повідомило про першого загиблого в ході протестів в Мінську. Про це повідомляє УНН із посиланням на білоруське державне інформагентство "БелТА".

“10 серпня близько 23.00, в ході масових заворушень в Мінську на вул. Прітицкого, натовп будував барикади для блокування руху. В ході протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестуючих намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в строну правоохоронців. Він вибухнув в руці, чоловік отримав травми несумісні з життям”, — йдеться у повідомленні МВС, яке наводить агентство.

Зазначається, що зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події.

Попри офіційну заяву МВС Білорусі про першого загиблого, правозахисники з центру “Вясна” ще зранку понеділка повідомляли про загиблого чоловіка. Згодом у МВС республіки заперечили, що під час протестів в ніч з 9 на 10 серпня був загиблий.

Як повідомляв УНН, у Мінську ввечері 10 серпня почалась друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку.

Нагадаємо, після голосування на президентських виборах у столиці Білорусі та інших містах почалися масові протести. У Мінську між протестувальниками та міліцією минулої ночі сталися сутички. До центра міста стягнули військових, водомети та спецтехніку. Міліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати, є постраждалі, одна людина загинула. 

За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців. За даними ЦВК Білорусі, явка на виборах склала 84% виборців. У штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської — головної суперниці Лукашенко не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

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