МВС Білорусі повідомило про першого загиблого в ході протестів

Як повідомляв УНН, у Мінську ввечері 10 серпня почалась друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку.
Нагадаємо, після голосування на президентських виборах у столиці Білорусі та інших містах почалися масові протести. У Мінську між протестувальниками та міліцією минулої ночі сталися сутички. До центра міста стягнули військових, водомети та спецтехніку. Міліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати, є постраждалі, одна людина загинула.
За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців. За даними ЦВК Білорусі, явка на виборах склала 84% виборців. У штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської — головної суперниці Лукашенко не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.