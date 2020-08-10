МВС Білорусі заперечує, що під час протестів є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі спростовують інформацію про загиблу людину під час акції протесту в зв'язку з президентськими виборами. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.
“У нас жертв немає”, — повідомили в МВС Білорусі, спростовуючи інформацію правозахисного центру про загиблу людину.
Також повідомляється, що в МВС країни найближчим часом повідомлять детальну інформацію про затриманих під час акції протесту.
Як повідомляв УНН раніше, за інформацією правозахисного центру “Вясна”, в Мінську під час акції протесту, яка проходила після голосування на президентських виборах, загинув чоловік, десятки постраждалих перебувають у лікарнях.