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МВС Білорусі заперечує, що під час протестів є загиблі

МВС Білорусі заперечує, що під час протестів є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі спростовують інформацію про загиблу людину під час акції протесту в зв'язку з президентськими виборами. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

“У нас жертв немає”, — повідомили в МВС Білорусі, спростовуючи інформацію правозахисного центру про загиблу людину.

Також повідомляється, що в МВС країни найближчим часом повідомлять детальну інформацію про затриманих під час акції протесту.

Як повідомляв УНН раніше, за інформацією правозахисного центру “Вясна”, в Мінську під час акції протесту, яка проходила після голосування на президентських виборах, загинув чоловік, десятки постраждалих перебувають у лікарнях.

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