Выборы в Беларуси: во время акции протеста погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Минске во время акции протеста, которая проходила после голосования на президентских выборах, погиб мужчина, десятки пострадавших находятся в больницах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".
"Один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 по 10 августа в Минске, погиб. Молодой мужчина получил травму мозга несовместимую с жизнью в результате столкновения со специальным оборудованием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще десятки пострадавших находятся в минских больницах.
"Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Пострадавшие также в больнице скорой помощи и 6 больницах Минска", - добавили в сообщении.
Как сообщалось в УНН ранее, в городах Беларуси продолжаются протесты после выборов президента страны. Силовики бросают в людей светошумовые гранаты, поливают из водометов.