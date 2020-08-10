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Вибори у Білорусі: під час акції протесту загинула одна людина

Вибори у Білорусі: під час акції протесту загинула одна людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Мінську під час акції протесту, яка проходила після голосування на президентських виборах, загинув чоловік, десятки постраждалих перебувають у лікарнях. Про це повідомляє УНН із посиланням на правозахисний центр "Вясна".

"Один з учасників акції протесту, яка проходила ввечері та вночі з 9 по 10 серпня у Мінську, загинув. Молодий чоловік отримав травму мозку несумісну з життям внаслідок зіткнення зі спеціальним обладнанням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще десятки постраждалих перебувають у мінських лікарнях.

"Відомо, що два відділення військового госпіталю зайняті пораненими. Постраждалі також у лікарні швидкої допомоги та 6 лікарнях Мінська", - додали у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН раніше, у містах Білорусі тривають протести після виборів президента країни. Силовики кидають у людей світлошумові гранати, поливають з водометів.

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