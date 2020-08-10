Вибори у Білорусі: під час акції протесту загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Мінську під час акції протесту, яка проходила після голосування на президентських виборах, загинув чоловік, десятки постраждалих перебувають у лікарнях. Про це повідомляє УНН із посиланням на правозахисний центр "Вясна".
"Один з учасників акції протесту, яка проходила ввечері та вночі з 9 по 10 серпня у Мінську, загинув. Молодий чоловік отримав травму мозку несумісну з життям внаслідок зіткнення зі спеціальним обладнанням", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще десятки постраждалих перебувають у мінських лікарнях.
"Відомо, що два відділення військового госпіталю зайняті пораненими. Постраждалі також у лікарні швидкої допомоги та 6 лікарнях Мінська", - додали у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН раніше, у містах Білорусі тривають протести після виборів президента країни. Силовики кидають у людей світлошумові гранати, поливають з водометів.