МВД Беларуси отрицает, что во время протестов есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Министерстве внутренних дел Беларуси опровергают информацию о погибшем человеке во время акции протеста в связи с президентскими выборами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.
"У нас жертв нет", - сообщили в МВД Беларуси, опровергая информацию правозащитного центра о погибшем человеке.
Также сообщается, что в МВД страны в ближайшее время сообщат подробную информацию о задержанных во время акции протеста.
Как сообщал УНН ранее, по информации правозащитного центра "Вясна", в Минске во время акции протеста, которая проходила после голосования на президентских выборах, погиб человек, десятки пострадавших находятся в больницах.