Газ та шумові гранати: у Мінську друга хвиля затримань
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Мінську почалася друга хвиля затримань протестувальників в районі готелю "Ювілейна", де зібралося кілька сотень людей, правоохоронці застосували газ та світлошумові гранати. Про це пише Tut.by, передає УНН.
"Це люди різного віку, половина з них жінки. ОМОН закликав людей не подаватися на провокації і розійтися. Люди у відповідь скандували "Живе Білорусь!". В результаті силовики затримали 10-15 чоловік", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Мінську на вулиці Кальварійської протестуючі загородили дорогу.
"Мінськ. Вибухнула перша світлошумова граната. Три залпи почув наш кореспондент на перехресті Кальварійської і проспекту Машерова. Патрулі ДАІ зупиняють автомобілі, які сигналять. Люди ховаються від силовиків в ТЦ "Корона". Протестуючі беруться в зчеплення і кричать "Міліція з народом!" Люди у військовій формі з автоматами, в амуніції з великими рюкзаками. Їх тут близько сотні. Кілька десятків силовиків перекрили міст на Кальварійської – тепер автомобілісти не можуть по ньому рухатися. Поранено журналіста! Наталя Лубневская з "Нашої Ниви" отримала поранення в область коліна. Силовики пустили газ", – пише видання.
Як повідомляв УНН, після голосування на президентських виборах у столиці Білорусі та інших містах почалися масові протести. У Мінську між протестувальниками та поліцією минулої ночі сталися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати, є постраждалі. У МВС Білорусі заперечили, що під час протестів є загиблі, та повідомили про біля 3 тис. затриманих.