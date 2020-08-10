Газ и шумовые гранати: В Минске вторая волна задержаний
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Минске началась вторая волна задержаний протестующих в районе гостиницы "Юбилейная", где собралось несколько сотен человек, правоохранители применили газ и светошумовые гранаты. Об этом пишет Tut.by, передает УНН.
"Это люди разного возраста, половина из них - женщины. ОМОН призвал людей не подаваться на провокации и разойтись. Люди в ответ скандировали "Живет Беларусь!". В результате силовики задержали 10-15 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Минске на улице Кальварийской протестующие загородили дорогу.
"Минск. Первая светошумовая граната. Три залпа услышал наш корреспондент на перекрестке Кальварийской и проспекта Машерова. Патрули ГАИ останавливают автомобили, которые сигналят. Люди прячутся от силовиков в ТЦ "Корона". Протестующие берутся в сцепление и кричат "Милиция с народом!". Люди в военной форме с автоматами, в амуниции с большими рюкзаками. Их здесь около сотни. Несколько десятков силовиков перекрыли мост на Кальварийской - теперь автомобилисты не могут по нему двигаться. Ранен журналист! Наталья Лубневская из "Нашей Нивы" получила ранение в область колена. Силовики пустили газ", - пишет издание.
Как сообщал УНН, после голосования на президентских выборах в столице Беларуси и других городах начались массовые протесты. В Минске между протестующими и полицией минувшей ночью произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, есть пострадавшие. В МВД Беларуси опровергли, что во время протестов есть погибшие, и сообщили об около 3 тыс. задержанных.