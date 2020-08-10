Протести в Білорусі: МВС країни нарахувало близько 3 тис. затриманих

“У ніч з 9 по 10 серпня в країні було зафіксовані осередкові збори громадян у районі виборчих дільниць і на центральних площах у 33 населених пунктах. Всього по країні за участь в несанкціонованих масових заходах затримано близько 3 тис. осіб. З них близько тисячі в Мінську і понад дві — в інших регіонах республіки. У результаті зіткнень постраждали понад 50 громадян, а також 39 співробітників міліції, деякі з них зараз госпіталізовані”, - розповіла Чемоданова.

Також у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі спростовують інформацію про загиблу людину під час акції протесту в зв’язку з президентськими виборами.

Як повідомляв УНН раніше, за інформацією правозахисного центру “Вясна”, в Мінську під час акції протесту, яка проходила після голосування на президентських виборах, загинув чоловік, десятки постраждалих перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулись вибори президента країни. Увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.