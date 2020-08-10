Протесты в Беларуси: МВД страны насчитало около 3 тыс. задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Беларуси задержали около 3 тысяч человек во время акций протеста в день президентских выборов. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Ольга Чемоданова, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"В ночь с 9 по 10 августа в стране было зафиксировано очаговые собрания граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух - в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них сейчас госпитализированы", - рассказала Чемоданова.
Также в Министерстве внутренних дел Беларуси опровергают информацию о погибшем человеке во время акции протеста в связи с президентскими выборами.
Как сообщал УНН ранее, по информации правозащитного центра "Вясна", в Минске во время акции протеста, которая проходила после голосования на президентских выборах, погиб человек, десятки пострадавших находятся в больницах.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента страны. Вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.