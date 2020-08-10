МВД Беларуси сообщило о первом погибшем в ходе протестов

“10 августа около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого, толпа строила баррикады для блокировки движения. В ходе противостояния со спецназом, который прибыл для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью”, — говорится в сообщении МВД, которое приводит агентство.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Несмотря на официальное заявление МВД Беларуси про первого погибшего, правозащитники из центра “Вясна” еще утром понедельника сообщали о погибшем мужчине. Впоследствии в МВД республики опровергли, что во время протестов в ночь с 9 на 10 августа был погибший.

Как сообщал УНН, в Минске вечером 10 августа началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку.

Напомним, после голосования на президентских выборах в столице Беларуси и других городах начались массовые протесты. В Минске между протестующими и милицией минувшей ночью произошли столкновения. К центру города стянули военных, водометы и спецтехнику. Милиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, есть пострадавшие, один человек погиб.

По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей. По данным ЦИК Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей. В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.