МВД Беларуси сообщило о первом погибшем в ходе протестов

Как сообщал УНН, в Минске вечером 10 августа началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку.
Напомним, после голосования на президентских выборах в столице Беларуси и других городах начались массовые протесты. В Минске между протестующими и милицией минувшей ночью произошли столкновения. К центру города стянули военных, водометы и спецтехнику. Милиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, есть пострадавшие, один человек погиб.
По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей. По данным ЦИК Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей. В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.