Госсекретарь США: выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность тем, как были проведены президентские выборы в Беларуси. По словам дипломата, они не были свободными и справедливыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное пресс-службой Госдепа США.
“Соединенные Штаты глубоко обеспокоены проведением президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые не были свободными и справедливыми. Жесткие ограничения возможности кандидатов баллотироваться на выборах, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, применение тактики запугивания по отношению к кандидатам от оппозиции, а также задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс (голосования — ред.)”, — говорится в заявлении Помпео.
Госсекретарь США выразил сожалене, что наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не получили своевременного приглашения для наблюдения за голосованием.
“Мы призываем белорусское правительство уважать права всех белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и освободить незаконно задержанных. Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие в отношении протестующих и задержание сторонников оппозиции, а также отключение Интернета для ограничения возможности белорусов обмениваться информацией о выборах и демонстрациях”, — продолжил Помпео.
Сообщается, США поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, а также стремление белорусского народа к демократическому и основанному на процветании будущему.
“Для достижения этих целей правительство Беларуси должно делом доказать свою приверженность демократическим процессам и соблюдению прав человека”, — резюмировал Госсекретарь.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
По предварительным официальным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.