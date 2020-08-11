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Військові з народом та “коктейлі Молотова”: хронологія та фото другої доби білоруських протестів

Військові з народом та “коктейлі Молотова”: хронологія та фото другої доби білоруських протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Протести в Білорусі проти офіційних результатів президентських виборів, що почалися 9 серпня та продовжились у ніч з понеділка на вівторок, знову були пов’язані з насильством: цього разу, як з боку силовиків, так і з боку протестувальників. УНН зібрав фото та основні події другої доби білоруських протестів.

Так, цього разу близько 23:00 (співпадає з часом Києва) на вулиці Прітицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників. За версією МВС Білорусі, в руках чоловіка здетонував вибуховий пристрій, який він хотів кинути в співробітників міліції. У той же час автори Telegram-каналу “Білорусь головного мозку”, докладно висвітлює протести, вважають, що чоловік міг загинути після того, як силовики кинули йому під ноги світло-шумову гранату.

Після півночі зіткнення протестуючих з ОМОНом (АМАПом) стали більш жорстокими. Так, Telegram-канал білоруського порталу Tut.by опублікував серію фотографій, що зображують закривавлених учасників протесту. Демонстранти надавали постраждалим першу медичну допомогу прямо на вулиці.

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На фото та відео, які ширяться мережею, видно клуби диму на вулицях білоруської столиці, чутно сирени, гудіння автомобілів та звуки вибухів.

Близько 01:00 NEXTA поширив відео, на якому учасники протесту пускають в хід "коктейлі Молотова". “Барикади, коктейлі Молотова і атмосфера свободи на вулицях: закономірний фінал для 26 років тотальної диктатури”, — прокоментували автори цей допис.

Зокрема, під час протестів проти силовиків використовували феєрверки.

На іншому відео видно, як силовики закидають світло-шумовими гранатами автомобіль, що їде вулицею, після чого водій тисне на газ і врізається в групу правоохоронців. Скільки людей постраждало в результаті цього інциденту, невідомо.

У свою чергу видання Tut.by виклало в інтернет відеозапис, на якому видно, як випущений силовиками снаряд зі сльозогінним газом потрапив в балкон житлового будинку.

У Telegram-каналах ширились “звернення до військових”, в яких їх закликали “кинути свої щити і кийки” і перейти на “світлу сторону” демонстрантів. “Військові! Озирніться? Що ви бачите? Терористів? Найманців? Бандитів? Ні! Це ми, простий народ Білорусі! Лукашенко обдурив нас всіх! У нас більше немає сил терпіти це свавілля, тому ми вийшли, щоб захистити свої права і свій вибір! У нас не залишилося виходу!” — йдеться в цьому зверненні.

Слід зазначити, що мережею ширились поодинокі відео, де військові приєднувались до демонстрантів. “Я нікого не вдарю”, — сказав один з військовослужбовців з Бресту, після чого махнув рукою своїм товарищам у військових авто, які розвернулися та поїхали.

Як повідомили у МВС Республіки, після першого дня протестів в Білорусі було затримано близько трьох тисяч учасників протесту. Повідомляється, що Слідчий комітет (СК) Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактом масових заворушень і насильства по відношенню до співробітників органів внутрішніх справ в ніч з 9 на 10 серпня 2020 року в Мінську та інших регіонах країни.

Як повідомляв УНН, у Мінську ввечері 10 серпня почалась друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку.

За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців. За даними ЦВК Білорусі, явка на виборах склала 84% виборців. У штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської — головної суперниці Лукашенко не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

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