У Мінську поранено журналістку

“Журналісти були розстріляні на Кальварійської. Одна куля потрапила в Наталю Лубневську з „Нашої Ніви“, інша — в журналіста „TUT.BY“ і порізала значок. Слід зазначити, що журналісти стояли групою, були одягнені в жилети для преси і мали значки, їх не могли не бачити. Люди в формі кольору хакі стріляли з моста”, — йдеться у повідомленні.

Також, як повідомляють білоруські ЗМІ, зараз журналістку везуть в лікарню швидкої медичної допомоги.

Дівчину поранили в ногу. За словами Наталії, в неї потрапила гумова куля.

Раніше УНН писав, що в КДБ Білорусі заявили про підготовку замаху на життя Тихановської.