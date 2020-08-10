В КГБ Беларуси заявили о подготовке покушения на жизнь Тихановской

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88534 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102799 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128171 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108078 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128387 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101453 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102235 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

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В КГБ Беларуси заявили о подготовке покушения на жизнь Тихановской

В КГБ Беларуси заявили о подготовке покушения на жизнь Тихановской

Киев  •  УНН

 • 14801 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Из объединенного штаба главной соперницы президента Беларуси Александра Лукашенко Светланы Тихановской была получена информация, что они опасаются покушения на ее жизнь. Об этом рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик, сообщает БелТА, передает УНН.

По словам Валерия Вакульчика, перед этим правоохранители МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватили сообщение, что "нужна сакральная жертва".

"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", - отметил председатель КГБ.

Отмечается, что взять под охрану оппозиционный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской поручил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Я поручил КГБ немедленно сильнейших военнослужащих направить и негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай бог, не убили кого-то: нужна была сакральная жертва. Но повезло, что с их штаба позвонили нашим ребятам в милицию и попросили защиты. Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию", - заявил Лукашенко.

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Как сообщал УНН, после голосования на президентских выборах в столице Беларуси и других городах начались массовые протесты. В Минске между протестующими и полицией произошли столкновения. К центру города стянули военных, водометы и спецтехнику. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, есть пострадавшие. В МВД Беларуси опровергли, что во время протестов есть погибшие, и сообщили об около 3 тыс. задержанных.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг акций протеста в день президентских выборов в стране, заявив, что протестующими управляли из-за рубежа, вспомнив при этом людей из Чехии, Польши, России, Украины.

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Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По предварительным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей. По данным ЦИК Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей. В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.

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