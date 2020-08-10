Лукашенко відреагував на протести у Білорусі: згадав і про Україну

“Те, про що я говорив, це все підтверджується. Якщо хтось не вірив, то він зараз в це повірив. Тобто нам намагаються цю заварушку підкинути. Я попереджав: майдану не буде, як би комусь цього не хотілося. Тому треба втихомиритись, заспокоїтися”, - сказав Лукашенко.

За його словами, організатори акцій планували “розпалити пожежу в центрі Мінська, хапати головешки і розкидати по всьому Мінську”, але цього у них не вийшло.

“По одній розмові ми бачимо ляльководів. Одна з ліній цих ляльководів — Чехія. Сьогодні вже з Чехії управляють нашим об’єднаним штабом, де, вибачте мене, сидять ці вівці, нічого не розуміючи, що від них хочуть. Я доручив видати цю інформацію в ЗМІ, щоб побачили, чого вони хочуть. Вони продовжують насідати, продовжують вимагати: виводьте людей на вулицю і ведіть переговори з владою про добровільну здачу влади... Загалом, намагаються керувати процесом з-за кордону. Я про Польщу не кажу. Там вже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. У тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей”, - заявив Лукашенко.

Він сказав також, що “управління” акціями здійснювалося за допомогою телефонних дзвінків.

“Ми відфіксували... дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великої Британії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти”, - заявив білоруський лідер.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно якому переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.

Зранку 10 серпня у Білорусі було порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції. Також повідомляється, що під час акцій протесту загинула одна людина.