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Лукашенко отреагировал на протесты в Беларуси: вспомнил и об Украине

Лукашенко отреагировал на протесты в Беларуси: вспомнил и об Украине

Киев  •  УНН

 • 54334 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник прокомментировал ситуацию вокруг акций протеста в день президентских выборов в стране, заявив, что протестующими управляли из-за рубежа, вспомнив при этом людей из Чехии, Польши, России, Украины, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

“То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться”, — сказал Лукашенко.

По его словам, организаторы акций планировали “разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску”, но этого у них не получилось.

“По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти... В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей”, — заявил Лукашенко.

Он сказал также, что “управление” акциями осуществлялось посредством телефонных звонков.

“Мы отфиксировали... звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять”, — заявил белорусский лидер.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

Утром 10 августа в Беларуси было возбуждено уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Также сообщается, что во время акций протеста погиб один человек.

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