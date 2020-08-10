В Беларуси открыли уголовные дела по факту массовых беспорядков

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - заявил он.

Отмечается, что правонарушения сопровождались и уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти. При осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей.

"В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий. Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка. Уже сейчас возбуждены уголовные дела по фактам организации массовых беспорядков и участия в них по различным частям ст.293 УК. Ответственность за данные действия соответственно - до 8 и 15 лет лишения свободы", - отметил Носкевич.

Он добавил, что заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло.

"Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя", - уверил Носкевич.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером воскресенья, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которыму побеждает действующий президент республики Александр Лукашенко. Примерно в 21:00 люди начали постепенно выходить на улицы. Официальных данных правоохранителей республики нет, однако белорусские СМИ писали о тысячах людей, которые вышли на улицы Минска.

Сотрудники ОМОНа начали жестко встречать протестующих. Сначала, около 21:30, портал Tut.by сообщил о задержании силовиками людей, которые остались в избирательных участках после завершения избирательного процесса. Примерно в этот же период издание "БелТА" сообщило, что в Минске правоохранители окружили центральную площадь города.

После 22:00 на пресс-конференции в штабе Светланы Тихановской - основного конкурента Лукашенко - сообщили, что на трех участках в Минске Тихановская набрала больше голосов, чем действующий президент республики, что противоречит официальной информации ЦИКа.

Уже через полчаса начала появляться информация, что ОМОН применил сначала светошумовые гранаты, а затем и резиновые пули с водометами против протестующих.

Столкновение с силовиками происходили и в других городах Беларуси. Так, например, в городах Лида и Жодино сообщалось, что сотрудники ОМОНа опустили щиты и не мешали действиям протестующих, тогда как в Новополоцке между протестующими и силовиками фиксировались столкновения.

Во время протестов демонстранты не боялись ОМОНа, они охотно вступали в противостояние, отвечали силовикам камнями, бутылками и файерами.

По состоянию на 01:00 ночи 10 августа правозащитники сообщали о 120 задержанных в день выборов в Беларуси.