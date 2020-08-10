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У Білорусі відкрили кримінальні справи за фактом масових заворушень

У Білорусі відкрили кримінальні справи за фактом масових заворушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Білорусі порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства по відношенню до міліції. Про це заявив голова слідчого комітету Республіки Білорусь Іван Носкевіч, передає УНН із посиланням на Belta.

"Слідчим комітетом порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства по відношенню до співробітників органів внутрішніх справ. Вони мали місце на території міста Мінська і ряду інших регіонів країни сьогодні вночі. Всі протиправні дії супроводжувалися насильством щодо співробітників міліції, десятки з яких постраждали", - заявив він.

Відзначається, що правопорушення супроводжувалися і знищенням майна, опором представникам влади. При оглядах правоохоронцями зафіксовано використання в якості знарядь злочинів сміттєвих контейнерів, лавок, палиць, каміння, уламків тротуарної плитки, скляних пляшок, а також легкозаймистих рідин.

"У даний час більше 100 слідчих працюють на місцях подій. Багато з підозрюваних і вже затриманих знаходяться у стані алкогольного сп'яніння. Вилучено записи камер відеоспостереження. Встановлено і продовжують встановлюватися особи, причетні до заворушень. Діям їх всіх буде дана відповідна правова оцінка. Уже зараз порушено кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі у них по різних частинах ст.293 КК. Відповідальність за дані дії відповідно - до 8 і 15 років позбавлення волі", - зазначив Носкевіч.

Він додав, що зацікавлені у масових заворушеннях використовують натовп як своєрідний інструмент досягнення своїх цілей, враховуючи психологію людей і направляючи їх стихійну поведінку у потрібне їм русло.

"Я прошу не піддаватися на провокації і заклики до порушення громадського порядку. Правоохоронними органами буде вжито всіх можливих заходів для захисту конституційного ладу", - запевнив Носкевіч.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими перемагає діючий президент республіки Олександр Лукашенко.  Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, які вийшли на вулиці Мінська.

Співробітники ОМОНу почали жорстко зустрічати протестуючих. Спочатку, близько 21:30, портал Tut.by повідомив про затримання силовиками людей, які залишилися у виборчих дільниць після завершення виборчого процесу.  Приблизно в цей же період видання "БелТА" повідомило, що у Мінську правоохоронці оточили центральну площу міста.

Після 22:00 на пресконференції у штабі Світлани Тіхановської - основного конкурента Лукашенка - повідомили, що на трьох ділянках у Мінську Тіхановська набрала більше голосів, ніж чинний президент республіки, що суперечить офіційній інформації ЦВК.

Вже через півгодини почала з'являтися інформація, що ОМОН застосував спочатку світлошумові гранати, а потім і гумові кулі з водометами проти протестуючих.

Зіткнення з силовиками відбувалися і в інших містах Білорусі. Так, наприклад, у містах Ліда і Жодіно повідомлялося, що співробітники ОМОНу опустили щити і не заважали діям протестуючих, тоді як в Новополоцьку між протестуючими і силовиками фіксувалися зіткнення

Під час протестів демонстранти не боялися ОМОНу, вони охоче вступали в протистояння, відповідали силовикам камінням, пляшками і фаєрами.

Станом на 01:00 ночі 10 серпня правозахисники повідомляли про 120 затриманих у день виборів у Білорусі.

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