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Під посольством Білорусі в Києві активісти запалили фаєри

Під посольством Білорусі в Києві активісти запалили фаєри

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У Києві біля посольства Білорусі проходить акція протесту, пов’язана з президентськими виборами, що пройшли напередодні у Республіці, передає кореспондент УНН.

Так, під дипломатичною установою зібралось близько 40 осіб, що вимагають "повернути чесні вибори в Білорусі". Через годину після початку акції близько п’яти активістів запалили фаєри та вигукували гасла "Живе Білорусь".

Учасники акції також стверджують, що не всім вдалося напередодні здійснити волевиявлення.

Посольство оточують правоохоронці.

Як повідомляв УНН, за попередніми підрахунками, на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.

Своєю чергою, у штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської не згодні з результатами голосування, оголошеними раніше главою ЦВК Лідією Єрмошиною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як розганяли протести після виборів у Білорусі: хронологія та фото нічних подій

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