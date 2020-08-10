Под посольством Беларуси в Киеве активисты зажгли файеры
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киеве возле посольства Беларуси проходит акция протеста, связанная с президентскими выборами, прошедшими накануне в Республике, передает корреспондент УНН.
Так, под дипломатическим учреждением собралось около 40 человек, требующих "вернуть честные выборы в Беларуси". Через час после начала акции около пяти активистов зажгли файеры и выкрикивали лозунги "Живе Білорусь".
Участники акции также утверждают, что не всем удалось накануне осуществить волеизъявление.
Посольство окружают правоохранители.
Как сообщал УНН, по предварительным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
В свою очередь, в штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановськои не согласны с результатами голосования, объявленным ранее главой ЦИК Лидией Ермошиной.
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