У КДБ Білорусі заявили про підготовку замаху на життя Тіхановської

Так, за словами Вакульчика, перед цим правоохоронці МВС по лінії боротьби з екстремізмом перехопили повідомлення, що "потрібна сакральна жертва".

"Відправник вже встановлений і найближчим часом буде затриманий. З огляду на цю обставину, про ситуацію негайно доповіли главі держави. Слід зазначити, що ми з усією серйозністю поставилися до цієї інформації. Відповідно до доручення глави держави, мною було прийнято рішення про виділення 120 підготовлених співробітників для організації охорони об'єднаного штабу. Вони намагалися не привертати уваги, але їх присутність була очевидною", - зазначив голова КДБ.

Крім того, як зазначається, взяти під охорону опозиційний штаб кандидатки у президенти Світлани Тихановської доручив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Я доручив КДБ негайно найсильніших військовослужбовців направити і негласно взяти під контроль цей офіс, щоб, не дай бог, не вбили когось: потрібна була сакральна жертва. Але пощастило, що з їхнього штабу зателефонували нашим хлопцям в міліції і попросили захисту. Ми їх захищали всю ніч і до сих пір контролюємо ситуацію", - заявив Лукашенко.

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Як повідомляв УНН, після голосування на президентських виборах у столиці Білорусі та інших містах почалися масові протести. У Мінську між протестувальниками та поліцією сталися сутички. До центра міста стягнули військових, водомети та спецтехніку. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати, є постраждалі. У МВС Білорусі заперечили, що під час протестів є загиблі, та повідомили про близько 3 тис. затриманих.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію навколо акцій протесту у день президентських виборів у країні, заявивши, що протестувальниками управляли з-за кордону, згадавши при цьому людей з Чехії, Польщі, Росії, України.

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Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців. За даними ЦВК Білорусі, явка на виборах склала 84% виборців. У штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської – головної суперниці Лукашенко не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.