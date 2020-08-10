В Минске ранена журналистка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Минске в районе улицы Кальварийской ранена журналистка издания "Наша Нива" Наталья Лубневская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение издания, где работает журналистка.
“Журналисты были расстреляны на Кальварийской. Одна пуля попала в Наталью Лубневскую из „Нашей Нивы“, другая — у журналиста „TUT.BY“ и порезали значок. Следует отметить, что журналисты стояли группой, были одеты в жилеты для прессы и имели значки, их не могли не видеть. Люди в форме цвета хаки стреляли с моста”, — говорится в сообщении.
Также, как сообщают белорусские СМИ, сейчас журналистку везут в больницу скорой медицинской помощи.
Девушку ранили в ногу. По словам Натальи, в нее попала резиновая пуля.
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