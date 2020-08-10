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Як проходили протести під посольством Білорусі у Києві: фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У понеділок в Києві під будівлею посольства Республіки Білорусь пройшла акція протесту, на якій не обійшлося без сутичок з правоохоронцями, передає кореспондент УНН.

Так, “акція солідарності з білоруським народом” — так назвали її організатори, розпочалась о 17:00 і тривала під лозунгом “Живе Білорусь” без інцидентів до 18:00. Під посольством на той момент вже зібралось кілька десятків людей.

Водночас, після 18:00, декілька активістів вишикувались перед будівлею дипустанови та запалили фаєри.

Невдовзі після цього правоохоронці, які слідкували за правопорядком на місці, затримали кількох осіб, які, зі слів очевидців, планували кинути яйця у будівлю посольства. В свою чергу мітингувальники спробували відбити затриманих у поліцейських, зав’язалася сутичка. 

Пізніше, коли до території, де тримали затриманих, під’їхала поліцейська автівка, учасники акції відірвали номерний знак машини та намагались не дати їй проїхати. Вже близько 19:00 до місця подій під’їхав автобус правоохоронців, який протестувальники били і намагались розхитати.

В поліції в свою чергу розповіли УНН, що біля посольства під час акції протесту було затримано одного протестувальника. Після складання на нього адміністративного протоколу його відпустили, зазначили поліцейські. Пізніше у поліції повідомили, що за порушення правопорядку біля посольства РБ загалом було складено адміністративні протоколи на п‘ятьох осіб.

Постраждалих збоку правоохоронців та активістів, зі слів співрозмовниці УНН, не було. Водночас до території, де перебував затриманий, заходили медики.

Після інціденту акція продовжилась мирно, під посольством зібралось близько сотні осіб, що вигукували лозунги на підтримку чесних виборів і демократії в Республіці Білорусь. Люди принесли з собою плакати з гаслами “поверніть чесні вибори” та “Лукашенко, іди геть”.

Нагадаємо, у Білорусі увечері неділі почалися масові протести, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими перемагає чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, які вийшли на вулиці Мінська.

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