Акція протесту під посольством Білорусі в Києві: на одного учасника склали протокол
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Біля посольства Білорусі в Києві під час акції протесту правоохоронці затримали одного протестувальника. Після складання на нього адміністративного протоколу його відпустили. Про це в коментарі УНН розповіла прессекретар Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.
"Затримали одного активіста та склали на нього адміністративний протокол й відпустили", - проінформувала Зубрєва.
Постраждалих збоку правоохоронців та активістів, за її словами, немає.
Додамо, під посольством Білорусі в Києві розпочалася акція протесту "Живи Білорусь". Активісти виступають проти результатів виборів президента Білорусі. Під час акції протесту виникли сутички із правоохоронцями, стало відомо про затримання двох активістів.
Нагадаємо, у Білорусі увечері неділі почалися масові протести, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими перемагає чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, які вийшли на вулиці Мінська.