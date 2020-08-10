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На акції під посольством Білорусі в Києві виникли сутички з правоохоронцями: є затримані

На акції під посольством Білорусі в Києві виникли сутички з правоохоронцями: є затримані

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Під посольством Білорусі в Києві під час акції протесту правоохоронці затримали двох активістів, передає кореспондент УНН.

Так,близько 18:00 правоохоронці затримали двох осіб, які, за повідомленням очевидців, намагалися закидати яйцями посольство Білорусі в Києві, після чого затриманих завели у двір, коло будівлі посольства. Наразі місце події охороняють правоохоронці.

Також близько 18:15 на територію, де попередньо було затримано двох осіб, спробував проїхати автомобіль поліцейських. Активісти намагалися не пропустити авто. Окрім того, під час сутичок з поліцейської автівки було збито номерний знак.

Про постраждалих та інших затриманих наразі нічого не відомо.

Додамо, під посольство Білорусі в Києві розпочалася акція протесту "Живи Білорусь". Активісти виступають проти результатів виборів президента Білорусі.

Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська подала скаргу до Центрвиборчкому та вимагає визнати недійсними результати виборів.

Як повідомлялося, масові протести у Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими перемагає чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, які вийшли на вулиці Мінська.

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