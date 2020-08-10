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Тіхановська подала скаргу до ЦВК на результати виборів у Білорусі

Тіхановська подала скаргу до ЦВК на результати виборів у Білорусі

Київ • УНН

 • 18649 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська подала скаргу до Центрвиборчкому та вимагає визнати недійсними результати виборів. Про це УНН повідомляє із посиланням на ТАСС.

"Тіхановська відвідала Центральну виборчу комісію для подачі скарги", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Тіхановська вимагає визнати недійсними результати виборів. Вона також наполягає на проведенні повторного підрахунку голосів або повторного голосування на низці дільниць.

Як повідомлялося в УНН, у штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської не згодні з результатами голосування, оголошеними раніше главою ЦВК Лідією Єрмошиною.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно коториму перемагає чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, які вийшли на вулиці Мінська.

Співробітники ОМОНу почали жорстко зустрічати протестуючих. Спочатку, близько 21:30, портал Tut.by повідомив про затримання силовиками людей, які залишилися на виборчих дільницях після завершення виборчого процесу. Приблизно в цей же період видання "БелТА" повідомило, що у Мінську правоохоронці оточили центральну площу міста.

Після 22:00 на пресконференції у штабі Світлани Тіхановської - основного конкурента Лукашенка - повідомили, що на трьох ділянках у Мінську Тіхановська набрала більше голосів, ніж чинний президент республіки, що суперечить офіційній інформації ЦВК.

Вже через півгодини почала з'являтися інформація, що ОМОН застосував спочатку світлошумові гранати, а потім і гумові кулі з водометами проти протестуючих.

Зіткнення з силовиками відбувалися і в інших містах Білорусі. Так, наприклад, в містах Ліда і Жодіно повідомлялося, що співробітники ОМОНу опустили щити і не заважали діям протестуючих, тоді як в Новополоцьку між протестуючими і силовиками фіксувалися зіткнення. Під час протестів демонстранти не боялися ОМОНу, вони охоче вступали у протистояння, відповідали силовикам камінням, пляшками і фаєрами.

Станом на 01:00 ночі 10 серпня правозахисники повідомляли про 120 затриманих у день виборів у Білорусі.

Станом на ранок 10 серпня у Мінську на акції протесту загинула щонайменше одна людина, десятки постраждалих перебувають у лікарнях. Однак у МВС республіки інформацію про загиблого спростовують.

Крім того, як повідомлялося в УНН, у Мінську в день, коли проходили вибори президента Білорусі, частково зникав інтернет. До сьогоднішнього дня він продовжує працювати з перебоями, повідомляють УНН власні джерела у Білорусі.

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