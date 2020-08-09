Выборы в Беларуси: интернет в Минске работает с перебоями

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89428 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103180 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128681 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108434 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128603 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101542 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102310 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104089 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101972 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Выборы в Беларуси: интернет в Минске работает с перебоями

Выборы в Беларуси: интернет в Минске работает с перебоями

Киев  •  УНН

 • 19833 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В белорусском Минске частично пропал интернет сегодня - в день, когда проходят выборы президента Беларуси, передает корреспондент УНН.

Так, в Минске частично пропал интернет, в его работе большие перебои. Сообщается, что невозможно загрузить видео в интернет или посмотреть платформу YouTube.

В то же время, по информации белорусских коллег, интернет в Минске полностью отключат в 18:00 по местному времени.

Как сообщал УНН, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

Напомним, накануне выборов в Белоруссии задержали 33 наемника ЧВК "Вагнера". Президент Александр Лукашенко заявил, что задержанные "вагнеровцы" являются первыми из 180-200 человек, запланированных для "забрасывания" в страну с целью дестабилизации ситуации перед выборами.

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