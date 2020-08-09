Выборы в Беларуси: интернет в Минске работает с перебоями
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В белорусском Минске частично пропал интернет сегодня - в день, когда проходят выборы президента Беларуси, передает корреспондент УНН.
Так, в Минске частично пропал интернет, в его работе большие перебои. Сообщается, что невозможно загрузить видео в интернет или посмотреть платформу YouTube.
В то же время, по информации белорусских коллег, интернет в Минске полностью отключат в 18:00 по местному времени.
Как сообщал УНН, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.
Напомним, накануне выборов в Белоруссии задержали 33 наемника ЧВК "Вагнера". Президент Александр Лукашенко заявил, что задержанные "вагнеровцы" являются первыми из 180-200 человек, запланированных для "забрасывания" в страну с целью дестабилизации ситуации перед выборами.