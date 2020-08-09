Вибори у Білорусі: інтернет у Мінську працює з перебоями
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У білоруському Мінську частково пропав інтернет сьогодні - у день, коли проходять вибори президента Білорусі, передає кореспондент УНН.
Так, у Мінську частково пропав інтернет, у його роботі великі перебої. Повідомляється, що неможливо завантажити відео в інтернет чи переглянути платформу YouTube.
Водночас, за інформацією білоруських колег, інтернет в Мінську повністю вимкнуть о 18:00 за місцевим часом.
Як повідомляв УНН, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори.
Нагадаємо, напередодні виборів у Білорусії затримали 33 найманців ПВК "Вагнера". Президент Олександр Лукашенко заявив, що затримані "вагнерівці" є першими з 180-200 чоловік, запланованих для "закидання" в країну з метою дестабілізації ситуації перед виборами.