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Лукашенко про затриманих "вагнерівців": ніякого "Стамбула" не було

Лукашенко про затриманих "вагнерівців": ніякого "Стамбула" не було

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент Білорусії Олександр Лукашенко вважає, що затримані у Білорусі 33 "вагнерівців" є першими із 180-200 осіб, запланованих для "закидання" у країну з метою дестабілізації ситуації. Про це Лукашенко заявив у суботу, передає БЕЛТА, інформує УНН.

"Я дивлюся, примовкли і наші "старші брати". Вже не кричать, що вони посилали цих хлопців у Стамбул. Ніякого Стамбула не було і бути не могло, як виявилося на перевірці. Ясно, що у цієї групи були інші цілі. І завдання слідства - з'ясувати ці цілі... Вони, звичайно, винні, але це солдати. Їм наказали - вони пішли. Розбиратися треба з тими, хто наказував, хто їх сюди посилав", - зазначив президент Білорусі.

За його словами, силовики у Мінську з'ясували, що це була перша подібна група.

"Молодці, що з'ясували, що це перша група. Я так розумію, це тільки перша група з 180 або 200 чоловік, яка планувалася до перекидання у Білорусь... Це точні дані сьогодні. і спроба там зараз заховати "хвіст" у Росії і сказати, що ось мало не вони з нами погодили приїзд цієї групи, це повна нісенітниця", - підкреслив Лукашенко.

За його словами, ніяких дозволів на відвідини республіки російськими військовослужбовцями "ніхто не давав". 

Як повідомлялося раніше в УНН, у процесі затримання членів ПВК "Вагнер" у Білорусі слідчі розповіли про подробиці допитів.

Нагадаємо, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.

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