Затримання членів ПВК "Вагнер" у Білорусі: слідчі розповіли подробиці допиту найманців

“В інтересах розслідування не надається в даний час можливим розголосити всю інформацію, наявну в розпорядженні слідства. Очевидним є, що при організованою підготовці до вчинення злочину зловмисники готують собі алібі. Подібна ситуація мала місце і з затриманням 33 громадян Російської Федерації, у яких на руках були квитки на виліт на 25 липня в місто Стамбул Турецької Республіки. Однак, як з’ясувало слідство, летіти туди вони не мали наміру. Група була організована і управлялася по військовим стандартам. У мессенджері WhatsApp була створена група 1.ру з визначеною метою — для управління особовим складом. Учасниками групи були всі 33 затриманих фігуранта. Всі затримані допитані за участю захисників. Їхні свідчення непослідовні, а про цілі перебування в Республіці Білорусь — суперечливі. 11 осіб мали намір летіти до Венесуели, 15 слід в Турецьку Республіку, два — на Кубу, один — в Сирію. Один взагалі не знав, куди летить. Три від дачі показань відмовилися. Видається сумнівним, що на одному рейсовому літаку можна зробити переліт в країни різних континентів. Це те ж саме, що на одному поїзді їхати відразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочі і Магадан”, — сказав Агафонов.
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Як пише ОНТ, слідство Республіки Білорусь має в своєму розпорядженні й інші дані, що підтверджують, що кінцевою точкою маршруту був саме Мінськ. З якою метою — буде відомо в самий найближчий час.
Нагадаємо, у п’ятницю Офіс Генпрокурора поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.
Так, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнер”.
Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії “Вагнера” є у списку сайту “Миротворець”. Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.
Як повідомляв УНН, у МЗС відреагували на затримання “вагнерівців” у Білорусі.