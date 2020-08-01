Затримання членів ПВК "Вагнер" у Білорусі: слідчі розповіли подробиці допиту найманців

“В інтересах розслідування не надається в даний час можливим розголосити всю інформацію, наявну в розпорядженні слідства. Очевидним є, що при організованою підготовці до вчинення злочину зловмисники готують собі алібі. Подібна ситуація мала місце і з затриманням 33 громадян Російської Федерації, у яких на руках були квитки на виліт на 25 липня в місто Стамбул Турецької Республіки. Однак, як з’ясувало слідство, летіти туди вони не мали наміру. Група була організована і управлялася по військовим стандартам. У мессенджері WhatsApp була створена група 1.ру з визначеною метою — для управління особовим складом. Учасниками групи були всі 33 затриманих фігуранта. Всі затримані допитані за участю захисників. Їхні свідчення непослідовні, а про цілі перебування в Республіці Білорусь — суперечливі. 11 осіб мали намір летіти до Венесуели, 15 слід в Турецьку Республіку, два — на Кубу, один — в Сирію. Один взагалі не знав, куди летить. Три від дачі показань відмовилися. Видається сумнівним, що на одному рейсовому літаку можна зробити переліт в країни різних континентів. Це те ж саме, що на одному поїзді їхати відразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочі і Магадан”, — сказав Агафонов.

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Як пише ОНТ, слідство Республіки Білорусь має в своєму розпорядженні й інші дані, що підтверджують, що кінцевою точкою маршруту був саме Мінськ. З якою метою — буде відомо в самий найближчий час.