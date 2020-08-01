Задержание членов ЧВК "Вагнер" в Беларуси: следователи рассказали подробности допроса наемников

“В интересах расследования не предоставляется в настоящее время возможным разгласить всю информацию, имеющуюся в распоряжении следствия. Очевидно, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация имела место и с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках были билеты на вылет на 25 июля в город Стамбул Турецкой Республики. Однако, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались. Группа была организована и управлялась по военным стандартам. В мессенджер WhatsApp была создана группа 1.ру с определенной целью — для управления личным составом. Участниками группы были все 33 задержанных фигуранта. Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а цели пребывания в Республике Беларусь — противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следует в Турецкую Республику, два — на Кубу, один — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны разных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан”, — сказал Агафонов.

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Как пишет ОНТ, следствие Республики Беларусь располагает и другие данные, подтверждающие, что конечной точкой маршрута был именно Минск. С какой целью — будет известно в самое ближайшее время.