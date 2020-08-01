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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115530 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119853 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102910 просмотра

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Задержание членов ЧВК "Вагнер" в Беларуси: следователи рассказали подробности допроса наемников

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Следственный комитет Беларуси назвал купленные наемниками с ЧВК “Вагнер” билеты в Стамбул — попыткой конспирации и формой подготовки для себя алиби. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, передает УНН.

“В интересах расследования не предоставляется в настоящее время возможным разгласить всю информацию, имеющуюся в распоряжении следствия. Очевидно, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация имела место и с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках были билеты на вылет на 25 июля в город Стамбул Турецкой Республики. Однако, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались. Группа была организована и управлялась по военным стандартам. В мессенджер WhatsApp была создана группа 1.ру с определенной целью — для управления личным составом. Участниками группы были все 33 задержанных фигуранта. Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а цели пребывания в Республике Беларусь — противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следует в Турецкую Республику, два — на Кубу, один — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны разных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан”, — сказал Агафонов.

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Как пишет ОНТ, следствие Республики Беларусь располагает и другие данные, подтверждающие, что конечной точкой маршрута был именно Минск. С какой целью — будет известно в самое ближайшее время.

Напомним, в пятницу Офис генпрокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Так, 29 июля белорусскую правоохранительными органами было задержано 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнер”.

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании “Вагнера” есть в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевавшие на оккупированной части Донбасса.

Как сообщал УНН, в МИД отреагировали на задержание “вагнеровцев” в Беларуси.

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