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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74900 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100379 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124414 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106007 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125963 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100900 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101782 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103814 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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На акции под посольством Беларуси в Киеве произошли столкновения с правоохранителями: есть задержанные

На акции под посольством Беларуси в Киеве произошли столкновения с правоохранителями: есть задержанные

Киев  •  УНН

 • 16344 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Под посольством Беларуси в Киеве во время акции протеста правоохранители задержали двух активистов, передает корреспондент УНН.

Так, около 18:00 правоохранители задержали двух человек, которые, по сообщению очевидцев, пытались забросать яйцами посольство Беларуси в Киеве, после чего задержанных завели во двор, возле здания посольства. Сейчас место происшествия охраняют правоохранители.

Также около 18:15 на территорию, где предварительно были задержаны двое лиц, попытался проехать автомобиль полицейских. Активисты пытались не пропустить авто. Кроме того, во время столкновений с полицейской машины был сбит номерной знак.

О пострадавших и других задержанных пока ничего не известно.

Добавим, в посольстве Беларуси в Киеве началась акция протеста "Живи Беларусь". Активисты выступают против результатов выборов президента Беларуси.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановськая подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером воскресенья, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым побеждает действующий президент республики Александр Лукашенко. Примерно в 21:00 люди начали постепенно выходить на улицы. Официальных данных правоохранителей республики нет, однако белорусские СМИ писали о тысячах людей, которые вышли на улицы Минска.

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