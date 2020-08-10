Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве: на одного участника составили протокол
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Возле посольства Беларуси в Киеве во время акции протеста правоохранители задержали одного протестующего. После составления на него административного протокола его отпустили. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
"Задержали одного активиста и составили на него административный протокол и отпустили", - проинформировала Зубрева.
Пострадавших со стороны правоохранительных органов и активистов, по ее словам, нет.
Добавим, под посольством Беларуси в Киеве началась акция протеста "Живи Білорусь". Активисты выступают против результатов выборов президента Беларуси. Во время акции протеста произошли столкновения с правоохранителями, стало известно о задержании двух активистов.
Напомним, в Беларуси вечером воскресенья начались массовые протесты, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым побеждает действующий президент республики Александр Лукашенко. Примерно в 21:00 люди начали постепенно выходить на улицы. Официальных данных правоохранителей республики нет, однако белорусские СМИ писали о тысячах людей, которые вышли на улицы Минска.