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4 марта, 13:25 • 108726 просмотра

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4 марта, 12:57 • 128894 просмотра

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Как проходили протесты под посольством Беларуси в Киеве: фото

Как проходили протесты под посольством Беларуси в Киеве: фото

Киев  •  УНН

 • 24894 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В понедельник в Киеве под зданием посольства Республики Беларусь прошла акция протеста, на которой не обошлось без столкновений с правоохранителями, передает корреспондент УНН.

Так, “акция солидарности с белорусским народом” — как назвали ее организаторы, началась в 17:00 и продолжалась под лозунгом “Жыве Беларусь” без инцидентов до 18:00. Под посольством на тот момент уже собралось несколько десятков человек.

В то же время, после 18:00, несколько активистов выстроились перед зданием дипмиссии и зажгли файеры.

Вскоре после этого правоохранители, следили за правопорядком на месте, задержали нескольких человек, которые, по словам очевидцев, планировали бросить яйца в здание посольства. В свою очередь митингующие попытались отбить задержанных у полицейских, завязалась потасовка.

Позже, когда к территории, где держали задержанных, подъехала полицейская машина, участники акции оторвали номерной знак машины и пытались не дать ей проехать. Уже около 19:00 к месту событий подъехал автобус правоохранителей, который протестующие били и пытались расшатать.

В полиции в свою очередь рассказали УНН, что у посольства во время акции протеста был задержан один протестующий. После составления на него административного протокола его отпустили, отметили полицейские. Позже в полиции сообщили, что за нарушение правопорядка у посольства РБ в целом были составлены административные протоколы на пятерых человек.

Пострадавших со стороны правоохранительных органов и активистов, по словам собеседницы УНН, не было. В то же время на территорию, где находился задержанный, заходили медики.

После инцидента акция продолжилась мирно, под посольством собралось около сотни человек, говорящих лозунги в поддержку честных выборов и демократии в Республике Беларусь. Люди принесли с собой плакаты с лозунгами “Верните честные выборы” и “Лукашенко, уходи”.

Напомним, в Беларуси вечером воскресенья начались массовые протесты, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым побеждает действующий президент республики Александр Лукашенко. Примерно в 21:00 люди начали постепенно выходить на улицы. Официальных данных правоохранителей республики нет, однако белорусские СМИ писали о тысячах людей, которые вышли на улицы Минска.

Украинские Национальные Новости

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