Протести в Білорусі: затримано понад 80 осіб, порушено 21 кримінальну справу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу "за фактами масових заворушень і застосування насильства по відношенню до співробітників органів внутрішніх справ". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт відомства.
“Слідчим комітетом триває розслідування кримінальних справ за фактами масових заворушень і насильства відносно співробітників органів внутрішніх справ в ніч з 9 на 10 серпня 2020 року в Мінську та інших регіонах країни. Всього територіальними підрозділами Слідчого комітету порушено 21 кримінальну справу за вищевказаними фактами в Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Пінську, Полоцьку, Жлобіні, Ліді, Солігорськ, Бобруйську, Слонім, Волковиську”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі за підозрою в скоєнні масових заворушень, насильства, хуліганства затримано понад 80 осіб. Більшість з них — молоді люди у віці 20-25 років.
У СК РБ додають, “частина підозрюваних в момент затримання перебувала в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння”.
Нагадаємо, що в Білорусі затримали близько 3 тисяч чоловік під час акцій протесту після президентських виборів.
Також нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента країни. Увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестуючих з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.