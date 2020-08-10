Протесты в Беларуси: задержаны более 80 человек, возбуждено 21 уголовное дело
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело "по фактам массовых беспорядков и применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
"Следственным комитетом продолжается расследование уголовных дел по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Минске и других регионах страны. Всего территориальными подразделениями Следственного комитета возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время по подозрению в совершении массовых беспорядков, насилия, хулиганства задержаны более 80 человек. Большинство из них – молодые люди в возрасте 20-25 лет.
В СК РБ добавляют, "часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения".
Напомним, что в Беларуси задержали около 3 тысяч человек во время акций протеста после президентских выборов.
Также напомним, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента страны. Вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.