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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81908 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 101675 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107152 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127113 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101180 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102011 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104033 просмотра

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Протесты в Беларуси: задержаны более 80 человек, возбуждено 21 уголовное дело

Протесты в Беларуси: задержаны более 80 человек, возбуждено 21 уголовное дело

Киев  •  УНН

 • 11996 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело "по фактам массовых беспорядков и применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

"Следственным комитетом продолжается расследование уголовных дел по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Минске и других регионах страны. Всего территориальными подразделениями Следственного комитета возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время по подозрению в совершении массовых беспорядков, насилия, хулиганства задержаны более 80 человек. Большинство из них – молодые люди в возрасте 20-25 лет.

В СК РБ добавляют, "часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения".

Напомним, что в Беларуси задержали около 3 тысяч человек во время акций протеста после президентских выборов.

Также напомним, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента страны. Вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

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