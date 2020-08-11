Военные с народом и "коктейли Молотова": хронология и фото вторых суток белорусских протестов

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Киев  •  УНН

 • 70732 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Протесты в Беларуси против официальных результатов президентских выборов, которые начались 9 августа и продолжились в ночь с понедельника на вторник, снова был связан с насилием: в этот раз, как со стороны силовиков, так и со стороны протестующих. УНН собрал фото и основные события вторых суток белорусских протестов.

Так, на этот раз около 23:00 (совпадает со временем Киева) на улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала “Беларусь головного мозга”, подробно освещает протесты, считают, что человек мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги светло-шумовую гранату.

После полуночи столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом) стали более жестокими. Так, Telegram канал белорусского портала Tut.by опубликовал серию фотографий, изображающих окровавленных протестующих. Демонстранты оказывали пострадавшим первую медицинскую помощь прямо на улице.

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На фото и видео, которые распространяются сетью, видны клубы дыма на улицах белорусской столицы, слышно сирены, гудение автомобилей и звуки взрывов.

Около 01:00 NEXTA распространил видео, на котором участники протеста пускают в ход “коктейли Молотова”. “Баррикады, коктейли Молотова и атмосфера свободы на улицах: закономерный финал для 26 лет тотальной диктатуры”, — прокомментировали авторы этот сообщение.

В частности, во время протестов против силовиков использовали фейерверки.

На другом видео видно, как силовики забрасывают свето-шумовыми гранатами автомобиль, которые едет по улице, после чего водитель давит на газ и врезается в группу правоохранителей. Сколько людей пострадало в результате этого инцидента — неизвестно.

В свою очередь издание Tut.by выложило в интернет видеозапись, на которой видно, как выпущенный силовиками снаряд со слезоточивым газом попал в балкон жилого дома.

В Telegram каналах распространялись “обращение к военным”, в которых их призвали “бросить свои щиты и дубинки” и перейти на “светлую сторону” демонстрантов. “Военные! Оглянитесь? Что вы видите? Террористов? Наемников? Бандитов? Нет! Это мы, простой народ Беларуси! Лукашенко обманул нас всех! У нас больше нет сил терпеть этот беспредел, поэтому мы вышли, чтобы защитить свои права и свой выбор! У нас не осталось выхода!” — говорится в этом обращении.

Следует отметить, что сетью распространялись отдельные видео, где военные присоединялись к демонстрантам. “Я никого не ударю”, — сказал один из военнослужащих из Бреста, после чего махнул рукой своим товарищам в военных авто, которые развернулись и уехали.

Как сообщили в МВД республики, после первого дня протестов в Беларуси были задержаны около трех тысяч протестующих. Сообщается, что Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил 21 уголовное дело по факту массовых беспорядков и насилия по отношению к сотрудникам органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа 2020 в Минске и других регионах страны.

Как сообщал УНН, в Минске вечером 10 августа началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку.

По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей. По данным ЦИК Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей. В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.

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