У Сенаті США виступили проти відправки американського посла до Білорусі

“Відправлення посла в Мінську зараз, вперше більш ніж за 10 років, стане сигналом, що США схвалюють ці дії (влади Білорусі — ред.), і я готовий виступити проти висунення кандидатури в комітеті з міжнародних відносин, якщо вона не буде відкликана президентом”, — заявив Мерфі.

За його словами, “авторитарний лідер” Білорусі Олександр Лукашенко намагається “вкрасти вибори” в Білорусі.

“Відключивши інтернет і відправивши ОМОН на боротьбу з мирними демонстрантами, уряд Лукашенко погрозами змусив опозиційного кандидата Світлану Тіхановську записати відео „заручника“ і визнати його перемогу на виборах. Подібні тактики неприйнятні і сигналізують про слабкість лідера, який був змушений вдаватися до сили, щоб залишитися при владі. Хоча я підтримую зміцнення зв’язків між США і білоруським народом, зараз не час підвищувати рівень дипломатичних відносин з урядом Лукашенко”, — вважає американський сенатор.



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір призначити послом у Мінську кар’єрного дипломата Джулі Фішер, яка є високопоставленим чиновником Держдепартаменту по Європі. Раніше вона працювала в НАТО, а також в Росії, Грузії та Україні. Її призначення має бути схвалене Сенатом США.