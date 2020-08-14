В Сенате США выступили против отправки американского посла в Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Сенатор-демократ Крис Мерфи призвал администрацию президента США Дональда Трампа не отправлять американского посла в Беларусь из-за массовых протестов после выборов президента в стране. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
“Отправка посла в Минск сейчас, впервые за более 10 лет, станет сигналом, что США одобряют эти действия (властей Беларуси — ред.), и я готов выступить против выдвижения кандидатуры в комитете по международным отношениям, если она не будет отозвана президентом”, — заявил Мерфи.
По его словам, “авторитарный лидер” Беларуси Александр Лукашенко пытается “украсть выборы” в Беларуси.
“Отключив интернет и отправив ОМОН на борьбу с мирными демонстрантами, правительство Лукашенко угрозами заставил оппозиционного кандидата Светлану Тихановську записать видео „заложника“ и признать его победу на выборах. Подобные тактики неприемлемы и сигнализируют о слабости лидера, который был вынужден прибегать к силе, чтобы остаться у власти. Хотя я поддерживаю укрепление связей между США и белорусским народом, сейчас не время повышать уровень дипломатических отношений с правительством Лукашенко”, — считает американский сенатор.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить послом в Минске карьерного дипломата Джули Фишер, которая является высокопоставленным чиновником Госдепартамента по Европе. Ранее она работала в НАТО, а также в России, Грузии и Украине. Ее назначение должно быть одобрено Сенатом США.