В Сенате США выступили против отправки американского посла в Беларусь

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88742 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102887 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128283 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108163 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128440 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101461 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102242 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104084 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Сенате США выступили против отправки американского посла в Беларусь

В Сенате США выступили против отправки американского посла в Беларусь

Киев  •  УНН

 • 11852 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Сенатор-демократ Крис Мерфи призвал администрацию президента США Дональда Трампа не отправлять американского посла в Беларусь из-за массовых протестов после выборов президента в стране. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

“Отправка посла в Минск сейчас, впервые за более 10 лет, станет сигналом, что США одобряют эти действия (властей Беларуси — ред.), и я готов выступить против выдвижения кандидатуры в комитете по международным отношениям, если она не будет отозвана президентом”, — заявил Мерфи.

По его словам, “авторитарный лидер” Беларуси Александр Лукашенко пытается “украсть выборы” в Беларуси.

“Отключив интернет и отправив ОМОН на борьбу с мирными демонстрантами, правительство Лукашенко угрозами заставил оппозиционного кандидата Светлану Тихановську записать видео „заложника“ и признать его победу на выборах. Подобные тактики неприемлемы и сигнализируют о слабости лидера, который был вынужден прибегать к силе, чтобы остаться у власти. Хотя я поддерживаю укрепление связей между США и белорусским народом, сейчас не время повышать уровень дипломатических отношений с правительством Лукашенко”, — считает американский сенатор.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить послом в Минске карьерного дипломата Джули Фишер, которая является высокопоставленным чиновником Госдепартамента по Европе. Ранее она работала в НАТО, а также в России, Грузии и Украине. Ее назначение должно быть одобрено Сенатом США.

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