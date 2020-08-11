“Не дай Боже опинитися перед таким вибором, як я”: Тіхановська записала відеозвернення

“Я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку. Я прийняла дуже важке для себе рішення, це рішення я прийняла абсолютно самостійно — ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій жодним чином на нього не могли вплинути”, - сказала Тіхановська у відеозверненні, поширеному безліччю білоруських ЗМІ.

Раніше стало відомо, що кандидат в президенти виїхала з Білорусі на територію Литви. Свій виїзд Тіхановська, вочевидь, пов’язує з дітьми.

“Не дай Боже опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я. З цього люди — бережіть себе, будь ласка, жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти — це найважливіше, що є в нашому житті”, - заявила політик.

Як повідомляв УНН, головного конкурента президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада, її від’їзд дозволив звільнити начальника її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

Светлана Тихановская записала видеообращение.



«Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я». pic.twitter.com/UMzplHYbRg