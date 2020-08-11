"Не дай Бог оказаться перед таким выбором, как я": Тихановская записала видеообращение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская записала видеообращение к избирателям, где объяснила свой отъезд из страны, передает УНН.
"Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, это решение я приняла абсолютно самостоятельно - ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей ни коим образом на него не могли повлиять", - сказала Тихановская в видеообращении, распространенном множеством белорусских СМИ.
Ранее стало известно, что кандидат в президенты уехала из Беларуси на территорию Литвы. Свой выезд Тихановская, по всей видимости, связывает с детьми.
"Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. По этому люди - берегите себя пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - заявила политик.
Как сообщал УНН, главного конкурента президента Беларуси Александра Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.
Светлана Тихановская записала видеообращение.
«Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед Которым оказалась я». pic.twitter.com/UMzplHYbRg