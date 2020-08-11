Тихановскую вывезли в Литву власти Беларуси - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Главного конкурента президента Беларуси Александра Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, передает УНН со ссылкой на TUT.BY.
"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - сказала Ковалькова.
По ее словам, сейчас у них две задачи: защитить выбор и остановить кровопролитие.
"Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - рассказала она.
Напомним, главный конкурент президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.
Как сообщалось, в КГБ Беларуси заявили о подготовке покушения на жизнь Тихановской.
Как ранее сообщалось в УНН, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По предварительным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.