Тіхановську вивезла до Литви влада Білорусі - штаб

“У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі й жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз. Однак в заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани”, — сказала Ковалькова.

За її словами, зараз у них два завдання: захистити вибір і зупинити кровопролиття.

“Зараз ситуація критична, як би нам всім не було важко, нам потрібно відмовитися від насильства, ми повинні захищати нашу перемогу легальними, ненасильницькими способами. Ми закликаємо всі демократичні сили і прихильників змін об’єднуватися, сьогодні ми будемо проводити екстрені консультації і домовлятися про спільні дії”, — розповіла вона.

Нагадаємо, головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь і зараз знаходиться у Литві.



Як повідомлялося, у КДБ Білорусі заявили про підготовку замаху на життя Тіхановської.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками, на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.

У штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської — головної суперниці Лукашенко — не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.