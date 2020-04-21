США вперше за 10 років планують призначити свого посла у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки вперше за десять років планують призначити свого посла у Білорусі. Наразі на посаду претендує Джулі Фішер, яка раніше обіймала посади у НАТО. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
"США назвали свого першого за понад 10 років посла у Білорусі. Про призначення Джулі Фішер 20 квітня оголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Джулі Фішер раніше обіймала посади у НАТО, а також була дипломатом в Україні, Грузії та Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що призначення Фішер ще повинен схвалити Сенат, наразі невідомо коли це відбудеться.
Додамо, США відкликали свого посла у Мінську у 2008 році, коли білоруський президент Олександр Лукашенко наказав скоротити кількість дипломатів США в країні.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що США добре знають про проблеми Мінська і Москви і обіцяли допомогу білоруській стороні.