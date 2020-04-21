США вперше за 10 років планують призначити свого посла у Білорусі

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки вперше за десять років планують призначити свого посла у Білорусі. Наразі на посаду претендує Джулі Фішер, яка раніше обіймала посади у НАТО. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".