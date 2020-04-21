США впервые за 10 лет планируют назначить своего посла в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки впервые за десять лет планируют назначить своего посла в Беларуси. Сейчас на должность претендует Джули Фишер, ранее занимавшая должности в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"США назвали своего первого за более 10 лет посла в Беларуси. О назначении Джули Фишер 20 апреля объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Джули Фишер ранее занимала должности в НАТО, а также была дипломатом в Украине, Грузии и России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что назначение Фишер еще должен одобрить Сенат, пока неизвестно когда это произойдет.
Добавим, США отозвали своего посла в Минске в 2008 году, когда белорусский президент Александр Лукашенко приказал сократить количество дипломатов США в стране.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США хорошо знают о проблемах Минска и Москвы и обещали помощь белорусской стороне.