США впервые за 10 лет планируют назначить своего посла в Беларуси

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки впервые за десять лет планируют назначить своего посла в Беларуси. Сейчас на должность претендует Джули Фишер, ранее занимавшая должности в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".